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5 terörist daha etkisiz!

İçişleri Bakanlığı Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında 5 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )
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Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK’lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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