5. Toplantı Yapıldı! Kurtulmuş: Süreci Zehirlemek İsteyenler Var

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN TOPLANILDI

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya geldi. Komisyonun 5. toplantısı başarılı bir şekilde tamamlandı. Önümüzdeki süreçte 27 Ağustos’ta TBMM Başkanları, 28 Ağustos’ta ise Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve hukukçular dinlenecek.

TOPLANTIDA CUMARTESİ ANNELERİ VE BARIŞ ANNELERİ YER ALDI

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” katıldı. Kurtulmuş, toplantının başlangıcında, komisyonlarının ilk üç toplantısında çalışma düzeni kurulduğunu, ardından toplumun farklı kesimlerine yönelik dinlemelere geçtiklerini bildirdi. Önceki gün şehit aileleri ve gazileri dinlediklerini belirten Kurtulmuş, bugün ise “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” ile görüşeceklerini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye’de 40 yıldan fazla süren süreçte yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtti. “Bu acıları yarıştırmak, birini diğerinin önüne geçirmek gibi bir tutum içinde olmamak gerekir” dedi.

ÇÖZÜM ARAŞTIRMALARI İTİRAZ EDİLDİ

Kurtulmuş, bazı grupların süreci zehirlemek istediğini vurguladı. “Komisyonumuzda bir yapı içerisinde konuşulmamış konuları gizli oturumlarda geçtiği gibi gündeme getirmek, açık bir provokasyondur” ifadelerini kullandı. Bu tür ortamlarla mücadele edecek kararlılığın tüm komisyon üyeleri tarafından benimsendiğini belirten Kurtulmuş, millete karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

KAYIP YAKINLARINDAN ADALET TALEPLERİ

Toplantıda “Cumartesi Anneleri” de taleplerini ifade etti. İkbal Eren Yarıcı, ağabeyi Hayrettin Eren’in kaybolmasının ardından adalet sağlanması için mücadele ettiklerini dile getirdi. Diğer bir anne Maside Ocak Kışlakçı ise ağabeyinin gözaltına alındıktan sonra yaşadığı işkenceleri anımsatarak, cezasızlığa son verecek adımların atılmasını talep etti. Besna Tosun, babasının kaybolmasından bu yana 30 yıl geçtiğini , adalet için tüm resmi makamlara başvurduklarını belirtti.

BARIŞ İÇİN ÇAĞRI

“Kürt ve Türk anneleri için sadece acıların değil, barışın da dile getirildiğini” ifade eden “Diyarbakır Barış Anneleri” üyesi Nezahat Teke, annelerin yıllardır haykırdığı “Analara ağlatmayın, silahlar sussun” talebini yineledi. Kendi kaybının verdiği acıyı anlatan Teke, “Barış gelse bile kızım geri dönmeyecek. Ancak mücadele edeceğim” dedi. Barış Annesi olarak bilinen Türkiye Bozkurt, cezaevlerindeki hasta tutukluların koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

TOPLANTI SONLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı sona erdi. TBMM, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanları, 28 Ağustos’ta da Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları dinlemeye devam edecek.