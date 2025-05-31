5 Yaşındaki Çocuk, Demirle Hastaneye Gitti

İNŞAAT DEMİRİYLE SAKATLANAN ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Batman’da bir sitenin bahçe duvarına tırmanan 5 yaşındaki çocuk, ayağına batan inşaat demiri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Hilal Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Edinilen bilgilere göre, çocuk bahçe duvarına çıktıktan sonra ayağına inşaat demiri battı. Olayı görenler hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye erleri, çocuğun ayağına saplanan demiri keserek çıkardı. Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.