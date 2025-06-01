5 Yaşındaki Çocuk, Demirle Hastaneye Götürüldü

Olayın Gelişimi

Batman’da, 5 yaşındaki bir çocuk, bir sitenin bahçe duvarına tırmandığı sırada ayağına inşaat demiri battı. Olay Hilal Mahallesi’nde gerçekleşti ve çocuk derhal hastaneye götürüldü.

Yardım Süreci

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. İtfaiye erleri, çocuğun ayağındaki inşaat demirini keserek kurtarma işlemine yardımcı oldu.

Sağlık Durumu

Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olaya müdahale ederken hızlı ve etkili bir şekilde çalıştı.