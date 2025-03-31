5 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

ŞEKER TOPLAMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTI

Aksaray’da, şeker toplamak amacıyla dışarı çıkan 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olay, Aksaray’ın Çimeli köyünde yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evinin yakınındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip kanala düştü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Su dolu olan kanalın akıntısı oldukça kuvvetliydi ve bu nedenle küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Sinan’ın cansız bedeni, 5 kilometre mesafedeki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Çocuğun cenazesi, bugün Somuncu Baba Külliyesi’nde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Ervah Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, bir tahkikat başlattı.