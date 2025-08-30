5. Yaz Sanat Kampı Başladı

ETKİNLİĞİN BAŞLANGICI VE AMACI

Akdeniz Üniversitesi’nin öncülüğünde Kemer ilçesinde “5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” etkinliği başladı. “Yeşil vatan, yeşil Antalya” sloganıyla düzenlenen bu etkinlik, Çifteçeşmeler Kamp Alanı’nda hayata geçiriliyor. Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla akademisyenler ve sanatçılar burada kamp kurdu. Türkiye’nin yanı sıra İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı etkinliğe katılıyor.

ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİK ALANLARI

Sanatçılar, çalıştay boyunca resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür gibi alanlarda üretim yapacak. Etkinlikler, kamp alanı dışında deniz kıyısında ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik bölgesinde de gerçekleştirilecek. Elde edilen eserler, satışa sunularak elde edilen gelirle fidanlar alınacak ve ormanlık alanlara dikilecek.

PROF. DR. MEHMET ALİ EROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, etkinlikte çeşitli alanlarda çalışmalar yapıldığını belirtti. Doğayla iç içe bir ortamda, çam ağaçlarının gölgesinde aktif bir çalıştay yürütüldüğünü ifade eden Eroğlu, “Özellikle, ‘Yeşil vatan, yeşil Türkiye ve yeşil Antalya’ sloganıyla sanatçılar ve akademisyenler olarak biz de varız dedik.” şeklinde konuştu. Etkinlik toplamda 4 gün sürecek.