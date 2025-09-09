5 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Bulundu

ÇALINTI MOTOSİKLET BULUNDU

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaybolan motosiklet, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilip sahibine geri verildi. Elde edilen verilere göre, Sart Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesi’nde rutin devriye esnasında park halinde buldukları 45 ST 362 plakalı motosikletin durumu hakkında şüphelenerek plaka sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, motosikletin Şubat 2020 tarihinden bu yana çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri, çalıntı motosikleti sahibine, 50 yaşındaki Ahmet Altıntaş’a teslim etti. Olayla ilgili soruşturmanın aşamasının devam ettiği bildiriliyor.