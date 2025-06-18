50 Şüpheli Gözaltına Alındı, Dolandırıcılık İddiası

SAKARYA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Sakarya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 13 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 50 kişi gözaltına alındı. Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları öncülüğünde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

DÜZENLENEN OPERASYON

Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda toplam 50 şüpheli yakalandı. Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları oluşturmak suretiyle, dolandırıcıların kişileri 263 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE DEĞERLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser niteliğinde 12 sikke, ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” alanında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde 10 binek araca ve 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.