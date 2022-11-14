50 yaralı taburcu edildi

İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 50 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu, 31 yaralının ise tedavileri sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı, yaralananlarla ilgili de son bilgileri paylaştı.

Vali Yerlikaya patlamada hayatını kaybeden isimleri açıkladı:

“Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmiştir.”

Yerlikaya, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

“31 yaralının tedavisi sürüyor”

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.”