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50 Yıl Sonra Bulunan Kayıp Tablo

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HENÜZ İKİNCİ ELDEN TEMİN EDİLEN BİR SANAT ESERİ

Polonya Ulusal Müzesi’nden tam 50 yıl önce çalınan, ünlü ressam Pieter Brueghel de Jonge’ya ait sanat eseri Hollanda’da gün yüzüne çıktı. Tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde yer aldığı bilgisi olmadan, geçen yılın son döneminde Gouda Müzesi’nde sergilendiği ifade ediliyor.

İÇİNDE HUKUKİ İŞLEMLERİ ÖNCELİKLE BAŞLATILDI

Eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığı ve bu konu ile ilgili bir incelemenin gerçekleştirileceği açıklaması yapıldı. Yetkililer, Polonya’nın tabloyu geri talep ettiğini ve bununla ilgili hukuki yardım için başvuruda bulunduğunu aktarıyor.

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