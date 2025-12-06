500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Tarihi Açıklandı

500-bin-sosyal-konut-projesinde-kura-tarihi-aciklandi

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI ANTALYA’DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya şehir merkezinde yer alan Emek ve Aksaray Mahallelerinde incelemelerde bulunarak basın karşısına geçti. Bakan Kurum, yıl sonu itibarıyla 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgelerindeki hak sahiplerine teslim etme hedeflerini paylaştı. Bakan, “11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN YENİ BAŞVURULAR

500 bin sosyal konut projesine yönelik olarak 5 milyon 440 bin başvuru yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, “10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık” dedi.

HATAY’DA TOPLAM 13 BİN 289 SOSYAL KONUT SUNULACAK

Hatay iline ilişkin detaylar veren Bakan Kurum, “Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız” açıklamasını yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.