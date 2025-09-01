500 Lira İçin Kiracı Öldürüldü

ADANA’DA KİRALIK EV TARTIŞMASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 liralık şofben parası nedeniyle yaşanan bir tartışmada 70 yaşındaki kiracı Hüseyin Başak, ev sahibi Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tarafından öldürüldü. Bu olayın ardından, çift tutuklandı.

YANGIN DÜZENİ SAĞLANDI

Çiftin Savruk yaylasındaki evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Gece saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan önce, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenini anlamak için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

OLAYIN SEBEBİ

Olayın geçmişine bakıldığında, Yener Rüzgar’ın kiracısı Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL talep ettiği görülüyor. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek bu parayı vermek istemedi. Bu durum, taraflar arasında bir tartışmaya neden oldu. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Darp edilen Başak, yere yığıldı ve ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.