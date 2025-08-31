500 Lira İçin Kiracısını Öldürdü

ADANA’DA KİRA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 liralık şofben parası nedeniyle gerçekleştirilen tartışmada, 70 yaşındaki kiracısını öldüren Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklandı. Çiftin Savruk yaylasındaki evi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

YANGIN HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ

Gece saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana yayılmadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı üç arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

OLAYIN SEBEBİ NEYDİ?

Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıl boyunca kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk şofben için 500 TL talep etti. Başak, şofbeni kullanmadığını söyleyerek bu parayı vermek istemedi. Bu durum kısa süre içinde tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. Olay sırasında Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı. Görgü tanıklarının ve ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında kaçan çift, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.