500 Lira İçin Kiracısını Öldürdü

ADANA’DA TAHLİLİ OLAY

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 liralık şofben parası sebebiyle yaşanan bir tartışma sonucunda 70 yaşındaki kiracısını öldüren Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar gözaltına alındı. Çiftin Savruk yaylasındaki evinin bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkması ile birlikte bölgedeki yetkililer hemen harekete geçti.

YANGIN MÜDAHALESİ

Gece saatlerinde, evi saran alevler ormanlık alanı tehdit etmeden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeninin tespit edilmesi için ise soruşturma başlatıldı.

OLAYIN ARKA PLANINI ÇİZMEK

Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk durumda olan şofben için 500 TL talep etti. Ancak Başak, bu şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermekten kaçındı. Tartışmanın hızla büyümesi sonucunda, ev sahibi ve eşi, sopa ve demir levye ile Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Darp sonrası yere yığılan Başak, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çabalarıyla yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.