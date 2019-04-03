500 oyla seçimi kaybetti

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Recep Tayyip Erdoğan isimli muhtar adayı, seçimi 500 oyla kaybettiğini açıkladı. Kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatan Erdoğan, kimliğini de basın mensuplarına göstererek adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Mevcut muhtar Remzi Saral 1100 oy alarak yeniden muhtar seçildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde muhtar adayı olan Recep Tayyip Erdoğan 600 oy alarak seçimi kaybetti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bu bir seçimdi. Kazanmak da vardı kaybetmek de. Benim için çok güzel bir deneyim oldu” dedi.