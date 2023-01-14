Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı’nda 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’nda şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl nisan ayında başlatılan Pençe-Kilit Harekatı, Irak’ın kuzeyinde Parasiya Dağı bloğu ile Zap Suyu ve Şemdinli Çayı arasındaki terör hedeflerine yönelik 626 kilometrekarelik bir alanda sürdürülüyor.

17 Nisan’dan bugüne kadar 462 sığınak, 113 mağara olmak üzere 575 mağara ve sığınak tespit edildi, 2 bin 2 mayın EYP tespit ve imhası yapıldı.

Operasyonda 506 terörist etkisiz hale getirildi, bin 182 silah ile 538 bin 413 adet mühimmat ele geçirildi.

Harekatta şu ana kadar 14 bin 500 saat İHA SİHA TİHA uçuşu yapıldı.

Hedeflenen bölgelerin kontrolü sağlandı, planlanan hedeflere ulaşıldı.