5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu’ndan açıklama geldi.

Depremde can kaybı, yaralanma veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verilmedi.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

TRT