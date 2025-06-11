51 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” açıklamasında bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanması ve tutuklanmalarıyla ilgili detaylar verdi.

OPERASYON DETAYLARI

Yerlikaya, “Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Adana, İzmir gibi illerde operasyonlar düzenlendi” ifadesini kullandı. Türkiye’nin 51 ilinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hakları ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunuyor” dedi. Yerlikaya, göç konusunu düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktardı.