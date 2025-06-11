51 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 51 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, toplamda 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya, “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” şeklinde konuştu.

OPERASYONLARIN KOORDİNASYONU

Yerlikaya, bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile başarıyla yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli gibi pek çok ilde gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başladığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİ MODELİ

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren valiler, kaymakamlar ve kahraman polisleri ile Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti. Türkiye’nin göç yönetiminde, insan hakları ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir model sunduğunu vurguladı. “Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü ve onurlu geri dönüş gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.” ifadesini kullandı.