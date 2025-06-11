51 İlde Operasyon Yapıldı, 273 Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 51 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’inin tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

ORGÜNLER ARASINDA KOORDİNASYON

Yerlikaya, operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapıldığını aktardı. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon ve birçok diğer ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığını dile getirdi.

ÖRNEK BİR GÖÇ YÖNETİMİ

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren tüm personeli tebrik ederek, Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir model sunduğunu vurguladı. Göç konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade eden Yerlikaya, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.