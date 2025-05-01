52 Orduspor FK, Pazarspor’u Yenerek İlerledi

52 ORDUSPOR FK PENALTILARLA GALİP GELİYOR

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında 52 Orduspor FK, ev sahibi olduğu müsabakada Pazarspor’u penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ediyor. Karşılaşmanın hakemliğini Berkay Erdemir, Kurtuluş Aslan ve Eren Özçelik üstleniyor.

MAÇTAKİ CİDDİ REKABET

52 Orduspor FK kadrosunda, Ersin, Nazmi, Faruk, Hüseyin Karabey (dk. 64 Harun), Emre Fırtına, Hüseyin Furkan (dk. 98 Yusuf), Ali Kemal (dk. 64 Bilal), Uğur (dk. 71 Gencay), Emre Gemici, Kadir ve Nevzat yer alıyor. Pazarspor’un ise kadrosu Salih, Bekir Mustafa Diler, Furkan, Emre, Ali Alperen, Erhan, Yavuz (dk. 69 Ali Alperen Çelik), Mustafa, Göktuğ (dk. 106 Hacı Şükrü), Onur (dk. 106 Hakan Selim, dk. 120+6 Metin Akbayrak) ve Mustafa Sol (dk. 106 Emirhan) şeklinde.

FAULLER VE PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmanın 115. dakikasında Hüseyin Karabey, 52 Orduspor FK’dan kırmızı kart görüyor. Her iki takım da karşılaşma sırasında oldukça mücadeleci bir oyun sergiliyor ve birçok sarı kart çıkıyor. 52 Orduspor FK’dan Faruk, Hüseyin Furkan, Bilal, Emre Gemici, Harun, Nevzat, ve Yusuf sarı kart gören oyuncular oluyor. Pazarspor’dan ise Mustafa Sol, Yavuz ve Bekir Mustafa sarı kart alıyor.

Penaltı atışlarında, 52 Orduspor FK’nın kullandığı 6 penaltıdan 4’ü başarılı olurken, Pazarspor’un kullandığı 6 penaltıdan ise 3’ü ağlarla buluşuyor. Müsabakanın sonu, 52 Orduspor’un 4-3’lük skoru ile tamamlanıyor.