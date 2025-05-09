52 Orduspor, Penaltılarda Elendi

52 ORDUSPOR FK, PLAY-OFF’TA ELENDİ

52 Orduspor FK, Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur karşılaşmasında, evinde ağırladığı Küçükçekmece Sinopspor’a penaltı atışları sonucunda 4-2 yenilerek çeyrek finalde turnuvadan ayrıldı. Maç, Yeni Ordu Stadyumu’nda gerçekleşti. Karşılaşmayı yöneten hakemler Emre Kargın, Yusuf Şimşek ve Ahmet Türkeş oldu.

MAÇIN DETAYLARI

52 Orduspor’un kadrosunda yer alan oyuncular: Ersin, Nazmi, Faruk, Hüseyin Karabey, Emre Fırtına (Enes dk. 112), Hüseyin Furkan (Ali Kemal dk. 79), Bilal (Gencay dk. 103), Ufuk (Uğur dk. 46), Harun (Yusuf dk. 89), Emre Gemici ve Nevzat (Kadir dk. 80). Rakip ekip Küçükçekmece Sinopspor ise şu oyuncularla sahada yer aldı: Onur, Murat (Burak Can dk. 119), Burak, Özkan, Mehmet Can, Baran, Yusuf, Fatih (Rıdvan dk. 46), Mehmet Küçükdurmuş (Önder dk. 31), Mehmet Özdıraz (Recep dk. 106) ve Hazarhan (Enes dk. 70). 52 Orduspor’un golleri ise Nazmi (dk. 44) ve Emre Gemici (dk. 50) ile geldi.

ELENME NEDENLERİ

52 Orduspor FK, çeyrek finalde elenmesinin ardından, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur’undaki ilk maçında Küçükçekmece Sinopspor’a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Evinde oynadığı rövanş maçında aynı skorla 2-0 galip gelen Ordu temsilcisi, toplamda eşitliği sağladı ve maçı penaltılara taşıdı. Ancak penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan 52 Orduspor FK, turnuvaya veda etti.