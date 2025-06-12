53. İstanbul Müzik Festivali’nde Sanatçılar Buluştu

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NDE BÜYÜK BİR BULUŞMA

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, viyolonselist Gautier Capuçon ve piyanist Alexandre Kantorow, sanatseverlerle bir araya geldi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki (CRR) konserin ilk bölümünde, Ludwig van Beethoven’ın Sihirli Flüt Operası’ndan “Bei Mannern, welche Liebe fühlen” üzerine 7 çeşitleme WoO46 ile Johannes Brahms’a ait Viyolonsel Sonatı No.2, Fa Majör Op.99 eserleri çalındı. İkinci bölümde ise Olivier Messiaen’in Louange a l’eternite de Jesus, Cesar Franck’ın (düz. J. Delsart) Keman Sonatı, La Majör FWV 8 eserleri icra edildi. Programa katılan izleyiciler yoğun bir ilgi gösterdi.

53. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NE YOĞUN KATILIM

53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran’a kadar devam edecek ve toplamda 22 konser düzenleyecek. Festivalde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli topluluklar yer alırken, Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz ve Anastasia Kobekina gibi 45’in üzerinde sanatçı da festivale katılacak. Festivalin tüm programı hakkında bilgi almak isteyenler “muzik.iksv.org” adresine başvurabilir.

GAUTIER CAPUÇON VE ALEXANDRE KANTOROW HAKKINDA

Ödüllü viyolonselist Gautier Capuçon, geçtiğimiz yıl Olimpiyat meşalesini taşıyan sanatçılar arasında yer aldı. Genelde Edinburg, Salzburg, Verbier gibi prestijli festivallerde sahne almakta olan sanatçı, dünya çapında önde gelen orkestralar ve şeflerle konserler vermekte. Bu sezonki programında Deutsche Berlin Senfoni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası, Frankfurt HR Senfoni, Oslo Filarmoni, Paris Orkestrası, Philadelphia Orkestrası ve Viyana Filarmoni ile konserler, La Scala Orkestrası ile Avrupa turnesi, Jean-Yves Thibaudet ile Asya turnesi ve Evgeny Kissin, Gidon Kremer ve Maxim Rysanov ile birlikte Şostakoviç’in 50. yıl dönümü için planlanan oda müziği turnesi bulunuyor.

Piyanist Alexandre Kantorow ise 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne aldı ve Gilmore Sanatçı Ödülü’nü kazanan en genç piyanist olarak tarihe geçti. Kantorow, 2019 yılında 22 yaşındayken Çaykovski Yarışması’nda birincilik elde eden ilk Fransız piyanisti oldu ve bu başarı, yarışmanın tarihinde yalnızca üç kez verilmiş büyük ödülü ona kazandırdı. Sanatçı, bugüne kadar Sokhiev ile Berlin Filarmoni, Honeck ile Pittsburgh Senfoni, BBC Proms’ta Petrenko ile İngiliz Kraliyet Filarmoni, Gardiner ile Fransa Radyo Filarmoni, Gergiev ile Mariinsky Tiyatro Orkestrası ve Fischer ile Budapeşte Festival Orkestrası gibi birçok önemli orkestra ile konserler gerçekleştirdi.