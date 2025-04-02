54 Kurum İçin Personel Alımı Başladı

KADRO İHTİYACI VE PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte, 54 kamu kurumu ve yerel yönetim, Nisan 2025 itibarıyla toplamda 3.249 kişilik kadro ihtiyacı ile personel alımına başladı. Bu alımlar, memur, itfaiye eri, mühendis, hemşire, zabıta ve uzman yardımcısı gibi çok çeşitli pozisyonları kapsıyor.

Alım süreci, büro personeli, sağlık personeli, tekniker, müfettiş yardımcısı ve geçici işçi gibi alanları da içeriyor. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı ararken, bazıları için bu şart uygulanmıyor. Bu durum, adaylara geniş bir seçenek sunuyor.

Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımı ile en fazla kontenjana sahip. Bu kurumda mühendislikten büro personeline kadar geniş bir kadro mevcut. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel alacak. Temizlik, güvenlik ve büro personeli pozisyonları ön plana çıkıyor. Üniversitelerde de alımlar dikkat çekici; Ankara Üniversitesi 270, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 139 ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 personel alacak.

Belediyeler arasında ise Balıkesir Büyükşehir 50 itfaiye eri, Muğla Büyükşehir 25 memur, Eyüpsultan 30 zabıta, Tekirdağ Büyükşehir 70 memur, Manisa Büyükşehir 80 memur ve Diyarbakır Büyükşehir 100 personel ile öne çıkıyor. Bunun dışında, Çevre Bakanlığı 210 uzman yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı gibi alımlar söz konusu.

Başvurular, Nisan ve Mayıs 2025 tarihlerinde sona erecek. Her kurumun başvuru takvimi ve şartları farklılık gösterdiğinden, adayların ilanları dikkatle incelemesi oldukça önemli. Bazı alımlarda KPSS şartı zorunlu, bazılarında ise isteğe bağlı ya da tamamen kaldırılmış durumda.

Adaylar, tüm detaylara Resmi Gazete ve ilan.gov.tr adreslerinden ulaşabilir. Bunun yanı sıra, her kurumun resmi web sitesi, başvuru süreçleri ve belgeler hakkında güncel bilgiler sağlamaktadır.