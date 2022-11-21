5,4 şiddetinde sallandı

Deprem ülkesi Endonezya bir kez daha sallandı. Ülkenin başkentinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı açıklandı.

Cava Adası’nda meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Cianjur yakınları. Sarsıntının başkent Cakarta’ya uzaklığı ise neredeyse 100 kilometre.

Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan adalar ülkesi Endonezya’da bugün gerçekleşen deprem, başkent Cakarta’yı salladı. AFP muhabiri, Cakarta’daki binaların yerel saatle 13.21’de sarsıldığını bildirdi.

Cava Adası’nda meydana gelen 5.4 büüyklüğündeki depremin merkez üssü, Cianjur yakınları. Sarsıntının başkent Cakarta’ya uzaklığı ise neredeyse 100 kilometre.

Endonezya açıklarında geçen hafta da 6.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Endonezya, tarihteki en ölümcül depremlerden bazılarına ev sahipliği yaptı. Özellikle 2004 yılının son günlerinde gerçekleşen 9.1 büyüklüğündeki deprem, tüm Hint Okyanusu’na yayılan devasa tsunami dalgalarına yol açtı. 30 metreyi aşan tsunami dalgaları 230 bin insanın ölümüne yol açtı. 8 dakikadan fazla süren tarihi sarsıntı, en uzun deprem olarak da kayıtlara geçti. Öyle ki, bütün yeryüzünü 1 santimetre hareket ettirdi.