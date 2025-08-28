54 Yaşındaki Hatice 35 Kilo Verdi

Hatice Pınar Yıldırım, sağlık problemleri nedeniyle Lokman Hekim Akay Hastanesi’nde gördüğü tedavi ile 35 kilo verdi. Ankara’da yaşayan 54 yaşındaki Yıldırım, fazla kiloları ve Tip-2 diyabet nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Bu sebeple, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzman Dyt. Ayfer Bozkurt’a yönlendirildi. Hızlı kilo kaybına uygun bir tedavi sürecine 119 kilo ile başlayan Yıldırım, günlük hareketleri sınırlı olduğu için yoğun bakıma alındı.

DETAYLI ANALİZLERLE İLERLEYİP KILO VERDI

Yıldırım, yaklaşık bir yıl boyunca 15 günlük aralıklarla düzenli görüşmeler yaptı. Her görüşmede vücut analizleri gerçekleştirildi ve kilo kaybı, yağ, su ve kas oranları takip edildi. Uzman Dyt. Ayfer Bozkurt’un rehberliği ile diyet ve sağlıklı beslenme sürecine dahil olan Yıldırım, bir yıl içerisinde 35 kilo vererek sağlık durumunu düzeltmeyi başardı. Yıldırım, “Kendimi daha iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve çok mutluyum” dedi.

İLERLEYİCİ SÜREÇ İÇİN YENİ HEDEFLER BELİRLENECEK

Diyetisyen Ayfer Bozkurt, sürecin bir sonraki aşamasında Yıldırım’ın yaşına ve boyuna uygun kiloya ulaşmasının hedefleneceğini belirtti. “Koruma Diyeti Eğitimi” verilerek bir yıl boyunca düzenli kontroller yapılacağına dikkat çeken Bozkurt, bu sürecin sağlıklı kilonun kalıcı hale gelmesini amaçladığını ifade etti. Bozkurt, “Danışanımla yürüttüğümüz süreç güven ve iş birliği üzerine kuruluydu. Her görüşmemizde birlikte ilerlemekten büyük keyif aldım. Hedef kiloya ulaştıktan sonra elimi omzundan yavaş yavaş çekeceğim ve kendi kanatlarıyla uçmasını isteyeceğim” açıklamasında bulundu.