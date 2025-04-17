“55 Bin Kişi Affedilecek İddiası Yanlış.”

YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yeni Yargı reformu strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var strateji belgemizde. Bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.” açıklamasıyla 10. Yargı Paketi üzerine bilgileri paylaştı. Bu paketin, ceza adaleti alanına odaklandığına vurgu yaptı.

CEZA ADALETİ AŞAMALARI

Tunç, “Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak. Ceza adaleti denince sadece infaz aşaması değil, soruşturma aşaması yani delillerin toplama aşaması, kovuşturma aşaması yani yargılama aşaması ve sonrasında da infaz aşaması” diyerek, bu üç aşamanın ceza adaletini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumu suçtan koruma ve suçla mücadele etme amacı taşıdığını ifade etti.

TRAFİK SUÇLARI VE CAYDIRICILIK

Bakan, trafik suçlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarının bulunduğunu, özellikle trafikteki magandaların yol kesmesi ve silah kullanması sorunlarının bu paketle ele alınacağını aktardı.

AF CONUSU YER ALMIYOR

Tunç, denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirine dair eleştirilere yanıt vererek, “Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok.” dedi. Yapılacak düzenlemelerin cezaevindeki şartlarla ilgili olacağını vurguladı ve 55 bin kişinin tahliye edileceği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.