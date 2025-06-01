567 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

Ekipler trafikte vatandaşların güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler tek tek tespit edilerek gerekli işlemler yapılmakta. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son olarak Ankara’da 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını paylaştı.

ABARTI EGZOZ KULLANIMINDAN KAÇINMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımı nedeniyle 26 bin araca işlem yapıldığını belirtirken, “1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili toplam: 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı” ifadelerini kullandı. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre çevreyi rahatsız edecek ölçüde gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu kurala uymayan sürücülere idari cezaların uygulandığını ve araçların mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edildiğini aktardı. “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım.”

DENETİM SONUÇLARI

Yerlikaya, denetimlerde toplamda 567 bin 397 araca işlem yapıldığını duyurarak, “Trafik denetimleri, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi” dedi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Hız ihlali yapan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırmayan 28 bin 392, emniyet kemeri takmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 455 sürücüye yapılan işlemlerle birlikte toplamda 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldığını vurguladı. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”