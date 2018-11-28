58 havacıya FETÖ’den gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yuvalanan örgüt üyelerine yapılan operasyonda 58 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan, aralarında sivil imamların da bulunduğu 58 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik sürdürülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Cumhuriyet savcıları Abdullah Çıtlak ve Üzeyir Karakülah tarafından sorgulanan şüphelilerden 29’u, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, “mahrem imamları” da teşhis ettiği öğrenilen 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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