5,8 şiddetinde deprem

Deprem ülkesi Endonezya’da bir sarsıntı daha yaşandı. Batı Java bölgesinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya’da Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMGK) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50’de merkez üssü Batı Java bölgesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 104 kilometre derinlikte kaydedildiği, tsunami tehlikesinin oluşmadığı aktarıldı. Deprem Sukabumi kentinin yanı sıra başkent Jakarta ve çevresinde de hissedildi. Sarsıntının ardından halk, evlerini terk etti. Bazı yapılarda da maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Batı Java’daki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300’den fazla kişinin hayatını kaybetmişti.