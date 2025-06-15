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59. Kiraz Festivali’nde Simge Sağın ve Reynmen

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ’NDE BÜYÜK İLGİ

Uluslararası 59. Kiraz Festivali’nde sahne alan Simge Sağın ve Reynmen, Süleymanpaşa sahilini doldurdu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen bu yılki festival, ünlü sanatçıların konserleriyle dikkat çekti. Festivalin ilk sanatçısı, pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın oldu. Hit parçalarını Tekirdağlılarla birlikte seslendiren Simge, enerjik performansıyla büyük takdir topladı.

REYNMEN İLGİ GÖRDÜ

Simge’nin ardından sahneye çıkan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Binlerce kişi konser alanını doldururken, izleyicilerin cep telefonlarının ışıklarıyla yarattığı görsel şölen gece boyunca coşkuyu artırdı. Sahil dolgu alanındaki bu hareketli atmosfer, festivalin keyfini daha da yükseltti.

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