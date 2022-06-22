5,9 şiddetinde deprem

Afganistan'ın Host vilayetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afganistan’ın Host vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ayrıntılı açıklama geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan’daki depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24’te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.