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59. Uluslararası Kiraz Festivali Sona Erdi

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ SONUÇLANDI

Tekirdağ’da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali, gerçekleştirilen konser programıyla tamamlandı. Festival çerçevesinde sahil dolgu alanda sahne alan Gülben Ergen, hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı, festival için özel olarak tasarlanan kiraz desenli elbisesiyle sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN FESTİVAL DEĞERLENDİRMESİ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrasında yapmış olduğu konuşmasında, “4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktık” dedi. Nallar, etkinlik esnasında vatandaşların doyasıya eğlendiğine dikkat çekti ve gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir festival düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Konserin ardından, Başkan Nallar, Gülben Ergen’e sepette kiraz ve çiçek sundu.

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