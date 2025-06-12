59 Yaşındaki Sevginar Mutlu, Stentle Kurtuldu. 2019’dan Beri Kanserle Mücadele Ediyordu. Ameliyat Olmadan Hayat Kalitesi Artıyor. Dr. Alkan Çubuk’a Teşekkür Etti. İdrar Kaçağı Sorunu Çözüldü. Hayatı Değişti, Mutluluğu Artık Sınırsız

Sevginar Mutlu’nun Hayatındaki Dönüm Noktası

DURUMUNUN CİDDİYETİ

Bursa’da kanser tedavileri boyunca birçok zorlukla karşılaşan 59 yaşındaki Sevginar Mutlu, sonunda takılan stent sayesinde ömür boyu idrar torbası ile yaşamaktan kurtuldu. 2019’dan bu yana rahim kanseri ve lenf bezlerinin büyümesi gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mutlu, bu süreçte gördüğü kemoterapi ve radyoterapi tedavileri sonrası idrar kaçağı problemi yaşadı. Tedavi gördüğü dönemde, hayatı tehdit eden sağlık problemleri yüzünden ameliyat olma şansını bulamadı. Ancak yaptığı araştırmalar sonucunda Medicana Bursa Hastanesi’nde Doç. Dr. Alkan Çubuk’un uzmanlığından faydalanma fırsatı buldu.

UMUT IŞIĞI

Doç. Dr. Alkan Çubuk ve ekibi, Mutlu’yu hayatının geri kalanında yanında taşımak zorunda kalacağı idrar torbasından kurtardı. Sevginar Mutlu, “2019 yılında rahim kanseri oldum, 2024’te ise nodüllerden operasyon geçirdim. 2 yıl önce Alkan hocamla tanıştım. Sağ olsun, sorumluluğu aldı, beni bu durumdan kurtardı” dedi. Ameliyat sonrası yaşadığı mutluluğu ifade eden Mutlu, “Ömür boyu idrar torbasıyla yaşamaktansa bu durumu atlattım” şeklinde konuştu.

AMELİYATIN ZİHNİYETİ

Doç. Dr. Alkan Çubuk, gerçekleştirilen operasyonun detaylarını açıkladı. “Hastamızın rahim kanseri nedeniyle önceki yıllarda yapılan cerrahiler ve radyoterapiler, ürolojik komplikasyonlara yol açtı. İdrar kanalı daralmış durumda ve idrar kaçağı problemine sebep olmuştu” dedi. Mutlu’nun böbreklerinin fonksiyonlarının da tehdit altında olduğunu belirten Çubuk, önceki tedavi süreçlerinin zor görünmesine rağmen başarılı bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

İYİLEŞME SÜRECİ

Doç. Dr. Çubuk, operasyon sırasında stent kullanımının önemine değindi. “Uzun sürede kalabilen, su sızdırmaz özel stentler kullanarak idrar drenajını sağladık. Sevginar Hanım’a uyguladığımız bu stentlerin en temel faydası, idrar akışının önünün açılması ve böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır” ifadelerini kullandı. Ameliyata katılan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan ise, sürecin başında şüpheleri olduğunu, ancak gördüğü sonucun son derece etkileyici olduğunu belirtti. “Bir saatlik işlemle hastanın hayatında çok olumlu değişiklikler oldu; bu nedenle Alkan hocamı tebrik ediyorum” dedi.

HAYAT KALİTESİNİN ARTIRIYOR

Stentlerin, çeşitli ürolojik durumlarda yaygın olarak kullanıldığını belirten Doç. Dr. Çubuk, “Bu özel stentler sayesinde böbreklerin sağlığını koruyabiliyoruz. Sevginar Hanım’ın durumu açısından, bu ameliyatın sağladığı avantajlar hayat kalitesini artırıyor” diye konuştu. Sevginar Mutlu, tedavi sürecinin ardından yeni bir başlangıca adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.