5G İhalesi 16 Ekim 2025

5G İHALESİ TARİHİ AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak” diyor. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin uygulanabilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli bir adım atıldığını belirtiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanı, 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

FREKANS PAKETLERİ VE İHALE DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini kaydediyor. “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek” ifadelerini kullanıyor. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek ve ihale için şartname bedeli 1 milyon lira olarak belirlendi.

YILLIK GİDERLER VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatıyor. “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak” diyor. İşletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumlarına ödeme yükümlülüğü olacağı da belirtildi. Yetkilendirme süresi, 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

HIZ VE YERLİLİK ORANLARI ARTIYOR

Bakan Uraloğlu, “Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak” diyor. Bunun yanı sıra, 5G teknolojisi sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacağını da ifade ediyor. Yerlilik ve millilik oranlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak” diyor. Bu sayede, teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.