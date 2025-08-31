5G İhalesi, 16 Ekim’de Gerçekleşecek

5G İHALESİ BİLGİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesinin ardından işletmecilerin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı. Bakan Uraloğlu, “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” dedi.

İHALE ŞARTLARI

Uraloğlu, sadece Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesine sahip işletmecilerin bu ihaleye katılabileceğini belirtti. Açıklamasında, “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. Frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecekler. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi” ifadesini kullandı.

MEVCUT YETKİLENDİRMELER

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini hatırlatarak, “Bu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek. Bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale ile sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. İşletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” dedi. Aynı zamanda, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim tarihinden itibaren sunabileceği ve son başvuru tarihinin 16 Ekim saat 09.30 olduğunu belirtti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

5G TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük bir rol oynayacağını ifade ederek, “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” şeklinde konuştu.

YERLİLİK VE MİLLİLİK HEDEFİ

Uraloğlu, 5G altyapısında yerli ve milli ürün oranlarını artıracaklarını vurgulayarak, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.