5G İhalesi 16 Ekim’de Gerçekleşecek

5G İHALESİNE DOĞRU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek olan 5G ihalesi sonrasında işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını açıkladı. Uraloğlu, “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” dedi.

YALNIZCA MEVCUT İŞLETMECİLER KATILACAK

Uraloğlu, ihaleye sadece Türkiye’de GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan mevcut işletmecilerin katılabileceğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında, “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

HER YIL CİRO ÜZERİNDEN PAY ÖDENECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” diye konuştu. Ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim tarihinden itibaren sunabilecekleri ve son başvuru tarihinin 16 Ekim saat 09.30 olduğunu belirtti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

5G TEKNOLOJİSİNİN ETKİLERİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğundaki önemli rolüne dikkat çekerek, “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” şeklinde konuştu.

YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANLARI

5G altyapısı kapsamında yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağına vurgu yapan Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.