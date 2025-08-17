5G İhalesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

HIZLANDIRILDIĞINI DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için hazırlıkların sona yaklaştığını belirtti. Frekans bandına ilişkin asgari değerlerin de tespit edildiğini açıkladı. Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine dair yazılı bir açıklama yaptı. 16 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını duyurdu.

FREKANSLAR ve İHALE DETAYLARI

Uraloğlu, Türkiye’de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerinin artık 5G’ye geçiş yaptığını ifade etti. 5G’nin, 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağladığını belirtti. Bu çerçevede, “700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi,” şeklinde konuştu.

KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEK

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Uraloğlu, “İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz,” dedi. Ayrıca, Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’de İstanbul Havalimanı ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri stadyumları ve Trabzon’da Trabzonspor’un stadyumunda vatandaşların deneyimine sunulduğunu hatırlatarak, “40’a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi,” şeklinde ifadelerde bulundu.