5G ile uzaktan beyin ameliyatı

Çin'de 5G ile yapılan beyin ameliyatı duyanları şaşaırttı.

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Günden güne gelişen teknoloji, sağlık alanında da birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Çin’de 5G ile yapılan beyin ameliyatı bu alanda gerçekleştirilen teknolojiye en iyi örnek oldu.

Bu beyin ameliyatı dünyada ilk olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Uzaktan erişimle ameliyathaneye bağlanan doktorlar gerekli müdahaleleri yapmayı başardı. Fujian Sağlık Üniversitesi Mengchao Hepatobilieri Hastanesi ve Suzhou Kangduo Robot işbirliği ile yapılan ameliyat yaklaşık olarak 60 dakika sürdü.

Bağlantıda gecikmenin yok denecek kadar az olması ameliyatın başarılı geçmesinde önemli bir etkendi. 50 kilometre uzaklıktan yapılan ameliyatta herhangi bir kanama bile olmadı.

Operasyonda Huawei’nin bağlantı teknolojisi kullanıldı. Yapılan açıklamalara göre söz konusu bağlantı fiber optiğe eş değer bir kalitedeydi.

Yeni bağlantı teknolojisi olgunlaştıkça sağlık alanında çok daha fazla yenilikler görmeye başlayacağız.

TRT