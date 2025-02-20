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5G Türkiye’de Stadyumlarda İlk Kez Denenecek

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5G TEKNOLOJİSİ STADYUMLARDA DENENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı duyuruda, 5G teknolojisinin Türkiye’de stadyumlarda ilk kez kullanılacağını açıkladı. Sayan, bu doğrultuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FUTBOL KULÜPLERİ İŞ BİRLİĞİ İLE TEKNOLOJİ DENEMESİ

Sayan, “Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ortak çalışmaları sonucunda; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerimizin stadyumlarında vatandaşlarımız, 5G teknolojilerini deneyimleme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerine 5G altyapılarını kurmaları için gerekli izinlerin verildiğini belirtti.

İLK DENEME GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇINDA

Sayan, “Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında, vatandaşlarımız internete 5G ile bağlanacak. Hayırlı olsun” diyerek, kullanıcılara yeni teknolojinin tanıtımını yaptı. Böylece, Türkiye’de 5G’nin stadyumlarda yaşanacak ilk deneyimi başlamış oldu.

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