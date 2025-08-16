5G’ye En Hazır Operatörüz Diye Vurguladı

5G’YE HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G teknolojisine en hazır operatör konumunda olduklarını ifade ederek, “5G frekans tahsisine dair süreçler tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz.” dedi. Şirketin açıklamalarında Önal, 5G frekans ihalelerinin asgari bedellerinin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yatırımlarının Türkiye’ye ve geleceğe yönelmiş bir bilinçle yapılmasının önemine dikkat çeken Önal, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olduklarını vurguladı. 5G’nin yalnızca bir teknoloji geçişi değil, daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olduğunu belirten Önal, “Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

5G ALTYAPISINDAKİ GÜÇLÜ İVME

Önal, sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye birçok alanda gerçekleştirdikleri öncü uygulamalarla Türkiye’nin 5G’ye en uygun operatörü olduklarını aktardı. Fiber altyapılarını 5G ve yeni nesil teknolojilere uyarlayarak stratejik bir avantaj elde ettiklerini belirten Önal, “Hız, kapsama ve altyapı gücümüzle Türkiye’nin dijital omurgasını örüyoruz.” dedi. FTTH Council Europe’un yayımladığı son rapora göre Türkiye’nin fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında bulunduğuna değinen Önal, erişim oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

FIRSATLARIN MOTİVASYONU ARTIRIYOR

Önal, 5G dönemine girdiklerini ve uzun yıllardır bu alanda yatırım stratejileri geliştirdiklerini belirtti. Güçlü fiber altyapıları ve LTE mobil baz istasyonlarının %55’inin fiberle bağlandığını vurgulayan Önal, “Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde.” dedi. 5G’yi önemli bir araç olarak değerlendiren Önal, sundukları fırsatların çeşitliliğinin büyük bir motivasyon sağladığını belirterek, “5G ve ötesi teknolojilere ülkemizde liderlik ettik. İlk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi birçok projeyi hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin İlk Milli Endüstriyel 5G Mobil Şebekesini” oluşturduğunu belirten Önal, 5G teknolojisinin spor stadyumu deneyimini daha hızlı ve etkileşimli hale getirdiğini aktardı. Ayrıca, Türk Telekom Lounge alanında etkinlikleri canlı izleme deneyimi için 5G destekli VR gözlükler sunduklarını belirtti.