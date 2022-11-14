6.1 büyüklüğünde deprem

Toba’nın 84 kilometre güneyinde meydana gelen deprem Japonya’nın orta kesimini salladı, tsunami uyarısı yok.

Pasifik Ateş Çemberi üstünde yer alan adalar ülkesi Japonya’da, yerel saatle 17.08’de bir deprem oldu.

6.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Japonya kıyısına 84 kilometre uzaklıkta. Toba şehri açıklarındaki sarsıntı, yerin 355 kilometre altında kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verileri, depremin Japonya’nın orta kesiminde hissedildiğini gösteriyor.

Sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.

Tarihi depremlere ev sahipliği yapan Japonya’da, Mart 2011’deki 9 büyüklüğündeki deprem neredeyse 40 metrelik dalgaların kıyıya vurmasına yol açtı. 16 bin kişinin hayatını kaybettiği felakette, milyonlarca insan da evsiz kaldı. Fukuşima Nükleer Santrali’nde sızıntı meydana gelirken, 9’luk sarsıntı Japonya’nın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.