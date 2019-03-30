6.1 büyüklüğünde deprem

- Reklam -

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkelerinden olan Papua Yeni Gine’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) sarsıntının büyüklüğünü 6.1 olarak verirken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi 6.4 olarak açıkladı.

Deprem, yerel saatle akşam 21.30’da yerin 33 kilometre altında gerçekleşti.

Papua Yeni Gine, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

TRT