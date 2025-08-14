6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, AFAD Devam Ediyor

DEPREM SONRASI MÜDAHELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede müdahale ve iyileştirme çalışmaları #AFAD koordinasyonunda kesintisiz şekilde ilerliyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenli bir şekilde devam ediyor.

İLGİLİ KURULUŞLAR İNCELEMELERDE BULUNDU

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, diğer milletvekilleri ve kurum temsilcileri, depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Sinandede, Ormaniçi, Alakır, Kozlu, Cüneyt, Mandıra, İbiller, Karagür, Pürsünler, Ormanlar, Emendere, Işıklar, Yüreğil ve Bayraklı mahallelerinde halkla bir araya gelen heyet, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları ve geçici barınma faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

YAŞAM KONTENYERLERİ VE DESTEĞİN DAĞITILMASI

AFAD verilerine göre, yerinde 280 ekip ve 560 personel görev yapıyor. Depremin ardından bölgeye 150 yaşam konteyneri gönderildi. İlk 36 saatte zemin çalışmaları tamamlanarak kurulum işlemlerine başlandı. İlk iki günde, 77 konteyner vatandaşların kullanımına sunuldu. Konteyner yerine nakdi barınma desteği isteyen 200 ailenin talepleri karşılandı ve ödemeleri yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla konteyner kurulumlarının ve nakdi desteklerin sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, “Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.