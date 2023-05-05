6.2 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Japonya’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin şok dalgaları Tokyo’ya kadar ulaştı.

Pasifik Ateş Çemberi üstünde yer alan Japonya, son yılların en büyük depremiyle sarsıldı. 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, adalar ülkesinin orta kesiminde yer alan Honshu yakınları. Batı kıyısındaki Honshu açıklarında gerçekleşen depremin şok dalgaları, başkent Tokyo’ya kadar ulaştı.

Japon yetkililer, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yayımlamadı.

Japonya’nın hemen kuzeyinde yer alan Kamçatka Yarımadası’nda, geçtiğimiz ayın ilk günlerinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Rusya’nın en doğusunda yer alan yarımadadaki sarsıntının ardından da tsunami uyarısı verilmemişti.

Dünya tarihindeki en büyük depremlerden bazılarının gerçekleştiği Japonya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kesişme noktasında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.