6.5 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Japonya’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Tsunami Uyarı Merkezi’nden açıklama geldi.
Pasifik Ateş Çemberi’nin kesişme noktasında bulunan Japonya’daki sarsıntının merkez üssü, güneydoğudaki Honshu’nun açıkları.
Japonya açıklarında yerel saatle 21.40’ta 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Izu Adaları’ndaki Tateyama’ya 486 kilometre uzaklıkta.
ABD Tsunami Uyarı Merkezi, Japonya’nın güneydoğu açıklarında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir uyarı yayınlamadı.