6.6 büyüklüğünde deprem

Çin'de Kangding yakınlarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin’in güneybatısındaki Kangding yakınlarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı.

Güneybatıdaki Kangding yakınlarında yerel saatle 12.52’de meydana gelen sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi.

Çin’de öğle saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.6 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildiriyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.4 olarak duyurdu.

Sarsıntının merkez üssü, güneybatıdaki Kangding yakınları. Sarsıntı, Siçuan eyaletine bağlı Kangding’in 43 kilometre güneyinde gerçekleşti.

Deprem, Siçuan eyaletinin başkenti Chengdu şehrine 180 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Yerel saatle 12.52’de meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. İnternet kullanıcıları, Siçuan’a hayli uzaktaki Changsha ve Xian şehirlerinde de depremin hissedildiğini yazdı.