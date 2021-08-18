Vanuatu'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Vanuatu’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden açıklama geldi.

güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin, Port-Olry’nin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında, 91 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için uyarı yaptı.

USGS, daha önce 7,1 olarak duyurduğu sarsıntının şiddetini 6,8 olarak düzeltti.