6.8 büyüklüğünde deprem

Nikaragua’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama geldi.

Orta Amerika ülkesinin açıklarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Masachapa kasabasına yalnızca 39 kilometre uzaklıkta.

Pasifik Ateş Çemberi’nin kıyısında yer alan Nikaragua, bugün yerel saatle 01.42’de 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Orta Amerika ülkesinin açıklarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Masachapa kasabasına yalnızca 61 kilometre uzaklıkta. Deprem gerçekleştiği noktanın 1 milyon nüfuslu başkent Managua’ya mesafesi ise yaklaşık 110 kilometre.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 10 kilometre altındaki deprem Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kıyısında gerçekleşti.

Nikaragua, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.