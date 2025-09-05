6 Ağustos 2025, Sayısal Loto Bekleniyor

6 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

6 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekiliş sonuçları, büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Kazanan numaralar ve ikramiye miktarı, vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip etmek isteyenler için özel bir sayfa hazırlanmış durumda.

KUPO VE OYUNUN MEKANİZMASI

Kuponda iki temel bölüm bulunuyor: Üst bölümde 34 sayıdan 5 tanesi seçiliyor, alt bölümde ise 180 sayıdan 1 tanesi işaretleniyor. Her kolonun bedeli 2 TL olup, istenirse manual doldurmak yerine “SEN SEÇ” seçeneği ile sistem, rastgele 5+1 sayı belirliyor. Çoklu ihtimal yaratmak için, bir kolonda 5’ten fazla üst sayı veya 1’den fazla alt sayı işaretlenebiliyor.

Üst bölümde en fazla 10 sayı, alt bölümde ise 180 sayı işaretlenebiliyor. “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenirse, aynı kupon birden fazla çekilişe katılabiliyor. İptal etmek istenilen kolon için “İPTAL” kutucuğu kullanılabiliyor. Sayısal Loto, haftada iki kez gerçekleştiriliyor. Çekilişlerde 34 sayılık küreden 5 rakam ve 180 sayılık küreden 1 rakam belirleniyor.

KAZANÇ ŞANSLARI VE SONUÇLAR

Kazanç şansı, oynanan kolonun belirli eşleşmeleri yakalaması ile oluşuyor. Bu eşleşmeler 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 şeklinde sıralanıyor. En büyük ikramiyeyi 5+1 bilen kazanıyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ödül eşit şekilde paylaştırılıyor. 6 Ağustos 2025 tarihli çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış olup, sonuçlar duyurulduğu anda resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacaktır.